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Рада отклонила законопроект о регулировании отношений в сфере разрешительной документации

Рада отклонила законопроект о регулировании отношений в сфере разрешительной документации

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Парламентарии не поддержали во втором чтении проект закона №0897 о внесении изменений в Законы Украины, которые регулируют отношения, связанные с получением документов разрешительного характера. Законопроект был подан правительством в 2015 году. Нардепы 255 голосами воздержались от принятия законопроекта в целом, "за" проголосовали лишь 7 нардепов, передает корреспондент УНН.

Так, законопроектом предполагается дерегулирование хозяйственной деятельности в Украине путем отмены разрешения на проведение работ с экспериментальными животными и разрешения на ввоз продукции, полученной с использованием генетически модифицированных организмов для научно-исследовательских целей, а также с целью уточнения полномочий отдельных центральных органов исполнительной власти в области обращения с экспериментальными животными и с ГМО.

"Председательствующий сейчас поставит предложение докладчика проголосовать желтыми кнопками. Друзья, напомню, 2015 год, это был радикальный год в сфере разрешительных процедур... Этот законопроект касается разрешительных процедур, которые касаются чувствительной темы - защиты окружающей среды, животного мира и ГМО. Правительство внесло его в начале 2015 года, с большим трудом он прошел в первом чтении", - отметил во время обсуждения законопроекта нардеп Иван Кириленко.

Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередной сессии приняла за основу законопроект об управлении отходами.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, законопроект
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