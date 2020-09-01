ВР определила правила подачи электроэнергии для освещения в многоэтажках

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2098 о внесении изменений в законодательство относительно поставок электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома. Соответствующее решение поддержали 276 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект подразумевает определение на законодательном уровне, что поставки электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома и освещения дворов, ступеней и номерных знаков, осуществляется поставщиком универсальных услуг по ценам, определенным для населения.

Так, изменения в законодательство предусматривают, что электрическая энергия, которая приобретается потребителями у поставщика универсальных услуг для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома и расходуется на технические цели (работу лифтов, насосов и замочно-переговорных устройств, принадлежащих владельцам квартир многоквартирного дома на праве совместной собственности) и освещения дворов, ступеней и номерных знаков, оплачивается по ценам, по которым поставщик универсальных услуг осуществляет поставки электрической энергии населению.

Как сообщал УНН ранее, ВРУ приняла за основу законопроект №2098 о внесении изменений в законодательство по поставке электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома.