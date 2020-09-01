Польша обновила список стран, с которыми запрещено авиасообщение: в нем нет Украины

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Министерство иностранных дел Польши обновило список стран, из которых запрещаются полеты в Польшу в связи с ситуацией с COVID-19 в этих государствах. Украина не попала в список, передаёт УНН со ссылкой на сообщение польского МИД.

“Постановление Совета министров от 31 августа 2020 года о запретах на воздушное движение (Законодательный вестник, пункт 1498) содержит список из 44 стран и территорий, из которых и в которые воздушное сообщение не будет осуществляться до 15 сентября 2020 года”, — сообщили в министерстве.

В частности, в список попали следующие страны: Албания, Аргентина, Армения, Багамы, Бахрейн, Белиз, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Чили, Черногория, Доминиканская Республика, Эквадор, Эсватини, Гватемала, Испания, Гондурас, Индия, Ирак, Израиль, Катар, Казахстан, Колумбия, Косово, Коста-Рика, Кувейт, Ливан, Ливия, Люксембург, Северная Македония, Мальдивы, Мальта, Мексика, Молдова, Намибия, Панама, Парагвай, Перу, Кабо-Верде, Южная Африка, Румыния, Сальвадор, Суринам, США.

Согласно польскому МИДу, в этих странах показатель заболеваемости превышает 60 на 100 тыс. населения.

Напомним, Министерство здоровья Украины 30 августа обновило список стран “красной” и “зеленой” зон с учетом количества активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения.