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ВР поддержала освобождение переселенцев от уплаты туристического сбора

ВР поддержала освобождение переселенцев от уплаты туристического сбора

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3103 об освобождении от уплаты туристического сбора внутренне перемещенных лиц. Соответствующее решение поддержали 341 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

"Внутренне перемещенные лица, это та категория людей, которая по собственному усмотрению путешествует по Украине. По статистике в Украине зарегистрировано более 1,4 млн ВПЛ, по подтвержденным данным около 10 тыс. из них постоянно проживают на территории отелей, различных гостиничных комплектов", - сказал при обсуждении законопроекта нардеп Дмитрий Лубинец.

Так, целью законопроекта является освобождение от уплаты туристического сбора внутренне перемещенных лиц.

Также нардепы сократили наполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.

Напомним, Кабинет министров Украины оценивает потери импорта и экспорта туристических услуг от пандемии коронавируса в 1,5 млрд долларов.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, переселенцы, законопроект
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