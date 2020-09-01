Рада поддержала усиление ответственности за сожжение леса

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3526 об усилении защиты лесов, предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий. Соответствующее решение поддержали 328 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект имеет цель усиление защиты лесов, предотвращение пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий, повышение эффективности управления и контроля в этой сфере, усиление административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, сельскохозяйственных угодьях и других природных экосистемах.

Так, уничтожение или выжигание лесов влечет за собой штраф в размере от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 900 до 1260 необлагаемых минимумов доходов граждан. Такие же штрафы предусмотрены за снижение или повреждение растительности на землях водного фонда.

Кроме того, предусматривается штраф за повреждение леса сточными водами - от 100 до 200 необлагаемых минимумов граждан. Засорение лесов отходами будет караться от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2339 об усилении ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира.