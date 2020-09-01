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Назван нарушитель, который третью неделю подряд курсирует Украиной на перегруженных фурах

Назван нарушитель, который третью неделю подряд курсирует Украиной на перегруженных фурах

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Третью неделю подряд злостным нарушителем весовых норм остается одесская компания "СПМК -17", сообщает УНН.

На этой неделе транспорт "СПМК-17" был зафиксирован с перегрузкой 23%. Общий вес транспортного средства составил 49,15 т при норме 44 т. Начислена плата за проезд - 1132,20 евро.

За прошедшие две недели пять транспортных средств этой же компании попали в список топ-нарушителей весовых норм, а ее общий штраф составил более 715 евро.

Владельцем одесского ООО "СПМК-17", которое специализируется, в частности, на строительстве дорожных объектов, является Седа Амирханян, а руководителем - Армен Амирханян. По информации Государственной фискальной службы Украины из реестра "Узнай больше о своем бизнес-партнере" ​​по состоянию на 01.07.2020 за "СПМК-17" числился налоговый долг в размере 2 325 284 грн.

Напомним, до конца этого года Мининфраструктуры запускает около 50 комплексов автоматического габаритно-весового контроля "Взвешивание в движении". Еще 100 таких комплексов планируется установить до конца 2021-го.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Украина, грузовик, нарушение
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