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Тихановская уточнила свою позицию относительно оккупированного Крыма

Тихановская уточнила свою позицию относительно оккупированного Крыма

Светлана Тихановская

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что аннексированный Россией Крым "отошел другому государству" в нарушение международных законов. Об этом она сказала в интервью LRT, передает УНН.

"Когда я была претендентом в кандидаты, или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым "de jure" украинский, а "de facto" - российский. Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошел другому государству вопреки этим законам. Но опять же у нас задача стоит - разобраться с ситуацией в Беларуси, то, что волнует наш народ, это новые, честные выборы", - сказала Тихановская.

По ее словам, ситуация с Крымом очень сложная, и у белорусов разные взгляды на этот вопрос.

"(Поэтому - ред.) мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас", - добавила она.

Напомним, Тихановская заявила, что она как женщина против войны и переживает, что Украина была втянута в войну. В конце концов она ответила так: "Юридически Крым украинский, а фактически - российский".

Источник: УНН
Теги: Крым, Беларусь
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