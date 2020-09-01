В Минэнерго сообщили, как изменилось потребление и производство электроэнергии

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Потребление электроэнергии в Украине в этом году упало, впрочем, крупнейшим ее производителем традиционно остаются атомные электростанции. Об этом говорится в статистике ТЭК, опубликованной на сайте Минэнерго, сообщает УНН.

По состоянию на 28 августа 2020 года (с начала августа, млн. КВт/ч) крупнейшими производителями электроэнергии в Украине являются АЭС, ТЭС/ТЭЦ и СЭС (солнечные электростанции):

▪️ АЭС - 5189,0 (52,4%);

▪️ ТЭС и ТЭЦ - 2979,7 (30,1%);

▪️ СЭС - 749,5 (7,6%) (солнечная);

▪️ ГЭС - 459,2 (4,6%);

▪️ блок-станции и другие генерации - 184,1 (1,9%);

▪️ ВЭС - 152,6 (1,5%) (ветровая);

▪️ ГАЭС - 126,7 (1,3%);

▪️ станции на биотопливе - 54,6 (0,6%).

Всего потребление электрической энергии в 2020 году 9620,1 млн кВт*год против 9866,5 млн кВт*ч за аналогичный период 2019 года.

В этом году угольная промышленность увеличила добычу на 316,3 тыс. тонн. (2198,0 тыс. тонн против 1881,7 тыс. тонн).

В то же время, запасы газа в ПХГ по сравнению с прошлым годом увеличилась на 7042,5 млн.куб.м. По состоянию на 27 августа 2020 года они составляют 24 911,1 млн.куб.м против 17 868,6 млн.куб.м. за аналогичный период прошлого года.

Нефтегазовая отрасль по сравнению с прошлым годом увеличила объемы на 10,9 млн.куб.м. (1430,7 млн.куб.м против 1419,8 млн.куб.м за аналогичный период 2019 года).

Также на сайте обнародована информация по импорту газа за 26 суток в августе 2020 года:

• Польша - 0,0 млн.куб.м. (0,0%);

• Словакия - 1089,9 млн.куб.м. (100,00%).