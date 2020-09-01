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В МИД Украины отреагировали на задержание российскими оккупантами крымских татар

В МИД Украины отреагировали на задержание российскими оккупантами крымских татар

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Крыму российские оккупанты задержали четырех крымских татар после обысков в их домах - Россия демонстрирует свое истинное лицо. Об этом написала в Twitter первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, передает УНН.

"Российские оккупанты в Крыму задержали 4 крымских татар - Айдера Кадырова, Айдера Аблякимова, Ридвана Умерова и Энвера Топчи после обысков в их домах. Преследуя украинских граждан по политическим и религиозным мотивам Россия еще раз демонстрирует свое истинное лицо", - написала Джапарова.

Напомним, задержанных накануне в оккупированном Крыму активистов выпустили из ФСБ под подписку о невыезде. Их обвиняют в "недоносительстве".

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Крым, Украина, крымские татары, активисты
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