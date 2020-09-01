КИЕВ. 1 сентября. УНН. Нардеп Гео Лерос отреагировал на возможное исключение его из фракции и сказал, что Президент Украины Владимир Зеленський не должен под давлением собирать подписи за его спиной. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

“Если у Зеленского есть ко мне вопросы, пусть по-мужски приглашает на фракцию, а не под давлением собирает за спиной подписи, я готов доказать каждое слово! Можно и стадион. ДумайТе”, — написал Лерос.

Как сообщал УНН, “Слуги народа” собирают голоса для исключения Гео Лероса из фракции.

Добавим, что информация о сборе подписей за исключение Лероса из фракции появилась после его выступления в Раде.

Отметим, что Лерос резко раскритиковал Президента Украины Владимира Зеленского, а также обвинил его в слиянии со старой системой.

Напомним, поздно вечером 28 августа народный депутат из партии "Слуга народа" Гео Лерос сообщил, что ему подожгли автомобиль.

В настоящее время полиция устанавливает причины возгорания.

Добавим, что ранее Лерос обнародовал в Facebook видео, на которых брат председателя Офиса президента проводит несколько разговоров.

Нардеп утверждал, что указанные записи - это "доказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку, ну и конечно зарабатывает на государстве".

В свою очередь Ермак назвал появление записей со своим братом "спланированной операцией".