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ВСП отказался отстранять судью ОАСК Келеберду

ВСП отказался отстранять судью ОАСК Келеберду

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Высший совет правосудия вернул Генеральному прокурору ходатайство об отстранении от правосудия судьи ОАСК Владимира Келеберды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВСП.

"ВСП вернула без рассмотрения ходатайство Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой о временном отстранении судьи Окружного административного суда города Киева Владимира Келеберды от правосудия за нарушения порядка уведомления судьи о подозрении", - говорится в сообщении.

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Напомним, 1 сентября 2020 года Высший совет правосудия рассмотрел ходатайство Генерального прокурора о временном отстранении председателя Окружного административного суда города Киева, его заместителя и судей этого же суда в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Как сообщали ранее в САП, председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и председателю Государственной судебной администрации Украины сообщено о подозрении.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, ОАСК
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