ВСП отказался отстранить заместителя председателя ОАСК Аблова

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Высший совет правосудия постановил отказать в удовлетворении ходатайства генпрокурора о временном отстранении заместителя председателя Окружного административного суда Киева Евгения Аблова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВСП.

"В результате рассмотрения ходатайства ВСП пришла к выводу, что доказательства, которыми обоснованно подозрение, выдвинутые судье Евгению Аблов, полученные способом, что не соответствует требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины, - без разрешения суда на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных во время расследования другого уголовного производства", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по мнению ВСП, не обоснованно наличие рисков, на которые ссылается Генеральный прокурор в своем ходатайстве, которые могут возникнуть в случае продолжения осуществления правосудия судьей Евгением Абловым. В частности, среди материалов, прилагаемых к ходатайству, отсутствуют расписки о получении судьей материалов более 50 административных дел, которые он якобы может уничтожить или исказить.

Также Офисом Генерального прокурора не представлено доказательств того, что судья Евгений Аблов имеет возможность влиять на свидетелей и подозреваемых, которых будут допрашивать во время досудебного расследования, и противоправно препятствовать таким образом установлению обстоятельств уголовного правонарушения.

"Исходя из этих обстоятельств, Высший совет правосудия решил отказать в удовлетворении ходатайства Генерального прокурора о временном отстранении судьи Окружного административного суда города Киева Аблова Евгения Валерьевича от правосудия в связи с привлечением его к уголовной ответственности", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Высший совет правосудия принял решение о возвращении без рассмотрения Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайства об отстранении от правосудия председателя ОАСК Павла Вовка.

Напомним, 1 сентября 2020 года Высший совет правосудия рассмотрел ходатайство Генерального прокурора о временном отстранении председателя Окружного административного суда города Киева, его заместителя и судей этого же суда в связи с привлечением к уголовной ответственности.



Как сообщали ранее в САП, председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и председателю Государственной судебной администрации Украины сообщено о подозрении.