Зеленский ознакомился с туристическими "магнитами" Полтавщины

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с возможностями развития туристического потенциала Полтавщины и объектами, выбранными для реализации в рамках инициативы "25 магнитов". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Так, во время рабочей поездки в Полтавскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил Полтавский краеведческий музей имени Василия Кричевского.

“В частности, Владимир Зеленский ознакомился с экспозицией артефактов Древнего Египта, скифов, древних греков, вооружение самураев. Президенту продемонстрировали археологические находки с территории Полтавщины, связанные с временами Киевской Руси”, — говорится в сообщении.

Также он осмотрел экспозиции, посвященные известным горожанам, и коллекции холодного и огнестрельного оружия. Владимир Зеленский ознакомился с коллекциями старинных монет и изделий из металла. Александр Супруненко рассказал, что клад с монетами, который экспонируется в музее, содержит пять уникальных талеров, которыми платили казакам.

“Президент также ознакомился с возможностями развития туристического потенциала области и объектами, выбранными для реализации в рамках инициативы “25 магнитов”, — отмечается в сообщении.

Кроме того, заместитель председателя Полтавской областной государственной администрации Екатерина Рижеченко рассказала об основных туристических маршрутах в Полтавской области. Среди туристических мест края она назвала Полтавский краеведческий музей имени Василия Кричевского, опишнянский музей украинского гончарства, курорт “Миргород”, Национальный музей-заповедник Николая Гоголя. Также заместитель председателя ОГА вспомнила про оздоровительный, активный, археологический, гастрономический, промышленный, сельский и фестивальный туризм.

“Мы видим долгосрочные перспективы в условиях карантина. Ни одна отрасль не обязана так карантину, как отрасль туризма. Поэтому в октябре мы презентуем интерактивную карту “Виртуальные путешествия Полтавщине”, — сказала Рижеченко.

Она также подчеркнула важность завершения ремонтно-реставрационных работ в здании Полтавской филармонии.

Глава облгосадминистрации Олег Синегубов отметил, что занимается вопросами внесения решетиловской вышивки “белым по белому” в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а также ремонта Национального музея-заповедника украинского гончарства в Опошне. Кроме того, в 2021 году планируют начать реставрацию Полтавского краеведческого музея имени Василия Кричевского.

Напомним, сегодня президент Зеленский приехал в Полтавскую.