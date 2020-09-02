Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0144  EUR: 32,73 0,3055 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Фракция "Слуга народа" планирует собраться в течение недели: приезд Зеленского не ожидается
Фракция "Слуга народа" планирует собраться в течение недели: приезд Зеленского не ожидается
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
9975

Минэнерго обратится к правоохранителям из-за задолженности на шахте "Надежда"

Минэнерго обратится к правоохранителям из-за задолженности на шахте "Надежда"

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Представители профильного департамента Министерства энергетики провели детальный финансовый аудит ЧАО "Шахта "Надежда". Проверка выявила многочисленные нарушения в работе прежнего руководства предприятия, в частности, продажу угля по заниженным ценам, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

По результатам аудита будет подготовлено обращение в правоохранительные органы для привлечения к ответственности лиц, причастных к ситуации, которая привела к накоплению задолженности по заработной плате перед работниками предприятия.

Отметим, что государство не имеет долга перед горняками шахты "Надежда".

В то же время Минэнерго обеспокоено ситуацией, поэтому обратилось в ГП "Калушская ТЭЦ-НОВА" с просьбой предоставить платеж шахте "Надежда" за угольную продукцию на сумму около 3,7 млн грн для выплаты заработной платы.

Вместе с тем Минэнерго призывает горняков разблокировать работу шахты, а руководство - начать поиск конструктивных методов решения кризисной ситуации.

Источник: УНН
Теги: шахта, Украина, Минэнергоугля
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.