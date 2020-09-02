Минэнерго обратится к правоохранителям из-за задолженности на шахте "Надежда"

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Представители профильного департамента Министерства энергетики провели детальный финансовый аудит ЧАО "Шахта "Надежда". Проверка выявила многочисленные нарушения в работе прежнего руководства предприятия, в частности, продажу угля по заниженным ценам, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

По результатам аудита будет подготовлено обращение в правоохранительные органы для привлечения к ответственности лиц, причастных к ситуации, которая привела к накоплению задолженности по заработной плате перед работниками предприятия.

Отметим, что государство не имеет долга перед горняками шахты "Надежда".

В то же время Минэнерго обеспокоено ситуацией, поэтому обратилось в ГП "Калушская ТЭЦ-НОВА" с просьбой предоставить платеж шахте "Надежда" за угольную продукцию на сумму около 3,7 млн грн для выплаты заработной платы.

Вместе с тем Минэнерго призывает горняков разблокировать работу шахты, а руководство - начать поиск конструктивных методов решения кризисной ситуации.