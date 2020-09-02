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Нардепы собрались на заседание. Рассмотрят ликвидацию райгосадминистраций и кризис неплатежей на энергорынке
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Рада сегодня планирует пересмотреть основания для создания военно-гражданских администраций

Рада сегодня планирует пересмотреть основания для создания военно-гражданских администраций

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности, создание военно-гражданских администраций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня.

Так, предполагается рассмотрение законопроектов о создании военно-гражданских администраций и о создании и ликвидации райгосадминистраций в связи с ликвидацией районов.

Кроме того, парламентарии планируют рассмотреть ряд законопроектов о внесении изменений в законодательство по электрическому транспорту в Украине, а также законопроект по урегулированию кризиса неплатежей на рынке электроэнергии.

Нардепы планируют рассмотреть вопрос ратификации, в частности, договора между Украиной и Иорданским Хашимитским Королевством о передаче осужденных лиц.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Раде принять за основу и сократить сроки подготовки ко второму чтению законопроекта №3913 о создании военно-гражданских администраций (ВГА).

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ВРУ, ВГА
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