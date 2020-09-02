Нардепы поддержали законопроект об освобождении некоторых лиц от уплаты судебного сбора
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона №3424 об освобождении от уплаты судебного сбора некоторых лиц в связи с обжалованием постановлений по делам об административных правонарушениях. Соответствующее решение поддержали 315 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Так, законопроектом вносятся изменения в кодекс Украины об административных правонарушениях и ЗУ "О судебном сборе" и предусматривается освобождение лиц от уплаты судебного сбора в случае обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях.
По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит сохранить механизм эффективного доступа граждан к правосудию.
Также нардепы сократили наполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.
Напомним, парламентарии приняли за основу законопроект об обеспечении выполнения решения Конституционного Суда Украины относительно обжалования постановления суда о продлении срока содержания под стражей.