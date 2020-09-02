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Нардепы поддержали законопроект об освобождении некоторых лиц от уплаты судебного сбора

Нардепы поддержали законопроект об освобождении некоторых лиц от уплаты судебного сбора

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона №3424 об освобождении от уплаты судебного сбора некоторых лиц в связи с обжалованием постановлений по делам об административных правонарушениях. Соответствующее решение поддержали 315 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, законопроектом вносятся изменения в кодекс Украины об административных правонарушениях и ЗУ "О судебном сборе" и предусматривается освобождение лиц от уплаты судебного сбора в случае обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит сохранить механизм эффективного доступа граждан к правосудию.

Также нардепы сократили наполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.

Напомним, парламентарии приняли за основу законопроект об обеспечении выполнения решения Конституционного Суда Украины относительно обжалования постановления суда о продлении срока содержания под стражей.

Источник: УНН
Теги: судебный сбор, ВРУ, освобождение
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