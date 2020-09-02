ВР приняла за основу законопроект о финансировании единовременной выплаты по безработице

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона №3692 о предоставлении возможности за счет средств Фонда соцстраха финансировать расходы государственной службы занятости. Соответствующее решение поддержали 316 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Мы приостановили финансирование активных программ и их не финансируем. Законопроектом предлагается разблокирование активных программ, а также, чтобы активизировать трудоустройство активных людей. Так, до конца текущего года остаток средств в сумме 322 млн грн может быть направлен на организацию безработным предпринимательской деятельности - 19,7 млн грн, профессиональное обучение безработных - 144 млн грн...", - сказала во время обсуждения законопроекта глава комитета ВР по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

Так, законопроектом предлагается внести изменения в ЗУ "О внесении изменений в ЗУ "О государственном бюджете на 2020 год" относительно предоставления возможности за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы осуществлять финансирование расходов для государственной службы занятости. Эти средства будут направлены на единовременную выплату помощи по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности и оплату социальных услуг.

Напомним, коронакризис повлиял на рынок труда, по состоянию на 20 ноября статус безработного имеют почти 488 тысяч украинцев, из них 411 тыс. получают пособие. На одно рабочее место претендует 9 граждан.