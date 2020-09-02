В Киеве напали на нардепа Полякова, открыто производство

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Ночью в столице было совершено нападение на народного депутата Украины Антона Полякова, на данный момент открыто уголовное производство, передает УНН со ссылкой на данные отдела коммуникации полиции Киева.

"Сегодня утром в столичную полицию поступило сообщение от врача о предоставлении медицинской помощи народному депутату Украины. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции. По словам потерпевшего установлено, что в 4:30 возле одного из домов на ул. Богдана Хмельницкого во время конфликта неизвестный нанес ему телесные повреждения. Для оказания медицинской помощи депутат самостоятельно обратился в травмпункт", - сообщили правоохранители.

Так, в настоящее время на месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия. Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

"Отделом дознания Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года. Проводятся розыскные мероприятия для установления и задержания причастных лиц к этому уголовного преступления", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что досудебное расследование продолжается.

Стоит отметить, что ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что неизвестные в ночь на 2 сентября напали и избили народного депутата Украины Антона Полякова.

Как сообщал УНН, народный депутат из партии "Слуга народа" Гео Лерос сообщил, что ему подожгли автомобиль.



