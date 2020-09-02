Киеву не хватает почти 60 школ и 70 детсадов

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Киеву не хватает 57 школ и 70 детских садов. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила кандидат в мэры Киева от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук, передает УНН.

“Необходимо 57 школ, а за 5 лет построено или реконструировано всего восемь. 57 и 8”, — подчеркнула она.

Верещук напомнила, что действующий мэр Киева Виталий Кличко неоднократно заявлял, что каждый год в столице необходимо вводить в эксплуатацию не менее 10 школ и 16 детсадов, но этого так и не происходит.

“Кажется, у кого-то проблемы с арифметикой. Или с желанием разбираться с насущными проблемами киевлян”, — заявила она.

Политик убеждена, что киевская власть прячет “голову в песок”.

“Проблема не решится сама по себе. Знаете, сколько можно было построить школ на деньги, которые были переплачены за Шулявский мост? Минимум семь”, — добавила она.

Напомним, согласно прогнозам букмекеров и политологов, сложнее всего на выборах мэра Кличку придется с кандидатом от СН.

Так, эксперты прогнозируют снижение рейтинга действующего мера из-за недовольства его работой со стороны киевлян, в то время как рейтинг Верещук будет расти, в том числе благодаря поддержке Владимира Зеленского.