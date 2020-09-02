МИД: Украина заручилась поддержкой Северной Македонии на пути к интеграции в НАТО

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Республики Северная Македония Буяром Османи. Собеседник заверил в поддержке европейской и евроатлантической интеграции Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИДа.

"Дмитрий Кулеба выразил надежду на поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины со стороны Северной Македонии как члена НАТО и страны-кандидата на вступление в ЕС. Буяр Османи заверил в такой поддержке и готовности к обмену успешным опытом интеграции в Североатлантический альянс", - сообщили в министерстве.

По данным пресс-службы, стороны также уделили внимание развитию торговли и инвестиций между двумя странами.

Дмитрий Кулеба также пригласил Буяра Османи осуществить визит в Украину. Глава МИДа Северной Македонии принял приглашение. В свою очередь, он пригласил главу МИДа Украины осуществить визит в свою страну.

Собеседники также обсудили вопрос присоединения Северной Македонии к санкционной политике ЕС в отношении Российской Федерации.

Османи отметил, что Северная Македония в дальнейшем разделяет позицию ЕС и поддерживает Украину в ее усилиях по защите и восстановлению территориальной целостности и суверенитета в рамках международно признанных границ.

Стороны договорились активизировать политический диалог и усилить двусторонние отношения между Украиной и Северной Македонией, а также как можно быстрее восстановить работу совместного комитета по имплементации Соглашения о свободной торговле.

Как сообщал УНН, по данным МИДа, Украина и КНР будут развивать политический диалог и наращивать объемы практического сотрудничества.