Рада поддержала правительственный законопроект об админпроцедуре

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный законопроект №3475 об административной процедуре. Соответствующее решение поддержали 290 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Этот закон и его основное назначение - чтобы определить единые правила между лицом и государством и стать фундаментом", - сказал во время обсуждения законопроекта заместитель министра юстиции Александр Банчук.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект впервые на законодательном уровне позволит урегулировать совокупность отношений между органами исполнительной власти и другими субъектами.

"В проекте сделана попытка предсказать общие для всех административных органов процедурные правила их деятельности, связанной с взаимоотношениями с физическими и юридическими лицами" по принятию и исполнению административных актов", - говорится в заключении главного экспертного управления.

Так, законопроект касается права каждого частного лица на получение доступа к материалам дела, которое ее касается. Отмечается, что это обеспечивает равенство лиц перед законом, ведь ко всем однопорядковым делам применяется одинаковая процедура, а существование законодательно установленной процедуры является исходной точкой для осуществления контроля, в частности судебного, за законностью деятельности органов власти.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о реформе патентного законодательства.