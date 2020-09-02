Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0144  EUR: 32,73 0,3055 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Нардепы собрались на заседание. Рассмотрят ликвидацию райгосадминистраций и кризис неплатежей на энергорынке
Эксклюзивные новости УНН
Посол рассказал о функционировании украинских школ в Канаде
Посол рассказал о функционировании украинских школ в Канаде
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
9045

Рада поддержала правительственный законопроект об админпроцедуре

Рада поддержала правительственный законопроект об админпроцедуре

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный законопроект №3475 об административной процедуре. Соответствующее решение поддержали 290 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Этот закон и его основное назначение - чтобы определить единые правила между лицом и государством и стать фундаментом", - сказал во время обсуждения законопроекта заместитель министра юстиции Александр Банчук.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект впервые на законодательном уровне позволит урегулировать совокупность отношений между органами исполнительной власти и другими субъектами.

"В проекте сделана попытка предсказать общие для всех административных органов процедурные правила их деятельности, связанной с взаимоотношениями с физическими и юридическими лицами" по принятию и исполнению административных актов", - говорится в заключении главного экспертного управления.

Так, законопроект касается права каждого частного лица на получение доступа к материалам дела, которое ее касается. Отмечается, что это обеспечивает равенство лиц перед законом, ведь ко всем однопорядковым делам применяется одинаковая процедура, а существование законодательно установленной процедуры является исходной точкой для осуществления контроля, в частности судебного, за законностью деятельности органов власти.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о реформе патентного законодательства.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, ВРУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.