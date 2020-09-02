Тимошенко впервые прокомментировала свое состояние после заболевания COVID-19

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая заболела COVID-19, впервые прокомментировала свое состояние здоровья после заражения коронавируса. "Кризисное состояние" прошло, написала она в Facebook, передает УНН.

"Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже... А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", - написала Тимошенко.

Напомним, 23 августа стало известно, что у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко обнаружили коронавирус. Состояние ее оценивалось как тяжелое.



