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В Раде состоятся парламентские слушания по проблеме выполнения Украиной решений ЕСПЧ

В Раде состоятся парламентские слушания по проблеме выполнения Украиной решений ЕСПЧ

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления о проведении парламентских слушаний на тему: "Проблемы исполнения Украиной решений Европейского суда по правам человека". Соответствующее решение поддержали 330 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Провести 11 ноября 2020 года в зале пленарных заседаний Верховной Рады Украины парламентские слушания на тему: "Проблемы исполнения Украиной решений Европейского суда по правам человека", - говорится в тексте постановления.

Напомним, ВРУ приняла в целом проект постановления №3914 о проведении парламентских слушаний на тему: "Путешествуй Украиной: состояние, проблемы и перспективы развития туризма в Украине".

Источник: УНН
Теги: ЕСПЧ, ВРУ
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