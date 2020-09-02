Нардепы расширили список памятных дат и юбилеев в 2020 году

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления о внесении изменений в приложение к Постановлению Верховной Рады Украины "О праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году". Соответствующее решение поддержали 318 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, ВРУ расширила список празднования памятных дат и юбилеев в 2020 году и добавила к нему:

- 920 лет со времени первого письменного упоминания о городе Острог;

- 125 лет со времени основания обособленного подразделения Национального университета биоресурсов и природопользования Украины "Нежинский агротехнический институт"

- 100 лет со времени основания Государственного университета "Житомирская политехника";

- 100 лет со времени основания Полтавской государственной аграрной академии;

- 100 лет со дня основания Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского;

- 100 лет со дня основания Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова;

- 90 лет со дня основания Украинского государственного университета железнодорожного транспорта;

- 25 лет со дня подписания межправительственного соглашения и Меморандума о бесплатной передаче Украине британской антарктической станции "Фарадей", которая была переименована в честь академика Владимира Вернадского и др.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла проект постановления за основу и в целом о праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году.