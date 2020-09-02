Нардепы рекомендуют Зеленскому объявить 2021-й годом онкологического скрининга в Украине

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Нардепы приняли в целом проект постановления №3600 о Рекомендациях парламентских слушаний на тему: "Организация противораковой борьбы в Украине. Проблемы и пути их решения". Соответствующее решение поддержали 323 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Одобрить Рекомендации парламентских слушаний на тему: "Организация противораковой борьбы в Украине. Проблемы и пути их решения", - говорится в тесте постановления.

Так, участники парламентских слушаний на тему: "Организация противораковой борьбы в Украине. Проблемы и пути их решения "рекомендуют:

1. Президенту Украины объявить следующий 2021-й год - годом онкологического скрининга в Украине.

2. Верховной Раде Украины обеспечить утверждение на уровне Закона Общегосударственной целевой программы борьбы с онкологическими заболеваниями (в случае представления его на рассмотрение в установленном порядке Кабинетом Министров Украины).

3. Кабинету Министров Украины утвердить "Национальную стратегию контроля онкологических заболеваний до 2030 года" и план действий по ее выполнению, определив основные цели и задачи государства в этой сфере до 2030 года, инструменты для реализации, ключевые целевые показатели и индикаторы оценки результативности.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины представило проект Национальной стратегии контроля онкологических заболеваний до 2030 года, который имеет целью снизить уровень заболеваемости раком в Украине.