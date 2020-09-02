До конца года правительство подаст Раде около 30 законов относительно европейской интеграции - Шмыгаль

КИЕВ. 2 сентября. УНН. До конца года правительство планирует подать в Верховную Раду около 30 законов, которые будут касаться европейской интеграции. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"До конца года мы планируем около 30 законов подать на рассмотрение Верховной Рады, которые будут касаться европейской интеграции", - сказал Шмыгаль.

Также по его словам, правительство продолжает принимать евроинтеграционные проекты, которые усиливают наше сотрудничество с Европейским Союзом.

"В частности речь идет о продлении соглашений о сотрудничестве в таких сферах, как поддержка ЕС в восстановлении украинской экономики, поддержка ЕС в реформе в сфере юстиции и верховенства права, сотрудничество с европейскими партнерами в сфере ядерной безопасности. Эти соглашения направлены на выполнение программы нашего правительства относително расширения объемов помощи, оказываемой Украине в рамках финансовых инструментов ЕС", - рассказал Шмыгаль.

Напомним, Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал представителям бизнеса о 5 крупных евроинтеграционных шагах и реформах правительства, которые помогут внедрить лучшие европейские практики в Украине.