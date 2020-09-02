Правительство отсрочило новые правила зачисления детей в интернаты на 4 месяца

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Кабинет министров Украины на заседании сегодня принял решение отложить новые правила зачисления детей в интернатные учреждения на 4 месяца, передает корреспондент УНН.

"В начале внедрения карантинных мероприятий из-за распространения пандемии интернаты Минобразования одновременно отправили по домам 42 тысячи детей, без какого-либо определения способности каждой семьи обеспечить потребности детей", - сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Она напомнила, именно с целью оценки потребностей семей и детей, которые устраиваются в интернатные заведения, в социальных, медицинских и образовательных услугах, а также с намерением способствовать учету наилучших интересов ребенка и развития соответствующих услуг по месту жительства семьи, 1 июня правительством было принято постановление, которым утвержден порядок зачисления детей на круглосуточное пребывание в учреждения, которые осуществляют институциональный уход и воспитание детей.

"Сжатые сроки реализации порядка, ограниченные началом нового учебного года, привели к сложностям с организацией одновременного и массового проведения оценки потребностей семей и детей в социальных услугах. Кроме того, возникла целесообразность четко определить особенности учебного процесса в специальных школах, именно для таких детей, как слепые, глухие, дети со сложными нарушениями развития, и детей, которые устраиваются в детские дома-интернаты 3, 4 профиля. Сегодня на правительстве мы предлагаем отложить новые правила зачисления детей в интернатные учреждения на 4 месяца, то есть на период первого семестра. Поэтому, зачислять ребенка на круглосуточное пребывание в соответствующие учебные заведения можно будет, как и сейчас это делается по приказу руководителя соответствующего учреждения", - заявила министр.

По ее словам, это время отсрочки позволит провести дополнительный диалог в обществе.

Правительство поддержало решение с доработкой в трехдневный срок.

Напомним, исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил о предложении дополнить закон Украины "О среднем образовании" нормой, согласно которой получение общего среднего образования могут обеспечивать санаторные школы.