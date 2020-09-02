Правительство выделило более 27 тыс. грн для ликвидации последствий июльского пожара в Луганской области

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Кабинет министров Украины выделил 27 540,5 тыс. грн для ликвидации последствий июльского пожара в Луганщинской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

"27 540,5 тыс. грн для ликвидации последствий июльского пожара в Луганской области выделил Кабмин из резервного фонда", - написал Гончаренко.

Напомним, в Луганской области в Сватовском районе произошел пожар поля, сгорело 40 га площади пшеницы.