Украина планирует привлечь 100 млн долл. МБРР на проект "Восточная Украина" - нардеп

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Кабинет министров Украины планирует привлечь 100 млн долларов займа от МБРР для реализации проекта "Восточная Украина". То есть на восстановление территорий, пострадавших от агрессии РФ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Кабмин привлечет 100 млн долларов США займа от МБРР для реализации проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение (Проект 3В)", то есть на восстановление территорий пострадавших от агрессии РФ", - написал Гончаренко.

Напомним, в Минреинтеграции начали разработку стратегии экономического восстановления Донбасса.