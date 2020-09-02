"Инвестохиллс Веста" призывает принять меры против злоупотреблений арбитражными управляющими в деле Жеваго

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Признание компании-должника банкротом –- распространенный в украинской бизнес-среде прием, позволяющий объявить мораторий на выплаты долгов. Арбитражные управляющие, чаще всего, принимают сторону ликвидируемых компаний и действуют в их интересах, как было в ситуации с "Росавой" Константина Жеваго. Об этом пишет основатель финансовой компании "Инвестохиллс Веста" Андрей Волков, передает УНН.

"Откровенно нарушая процедуры погашения требований, арбитражная управляющая Светлана Демина вывела со счетов компании 50 млн гривен для предоплаты по договорам с ООО "Премиори". Тут важно понять, что этот кредитор тоже выпускает шины, как и "Росава", а еще по счастливому стечению обстоятельств имеет тот же адрес и одинаковый телефон бухгалтерии", - отмечает он.

По его словам, фактически, подконтрольная Жеваго компания вывела средства и обратилась в суд для проведения экспертизы. Это послужило основанием для остановки рассмотрения дела о банкротстве ЧАО "Росава" и позволило олигарху сохранить контроль над предприятием.

В это же время "Росава" пыталась доказать, что кредитные договоры были изменены без ее ведома, а потому не требуют уплаты. Позднее все предприятия "Росавы" по частям сдали в аренду фирмам, которым решением суда запретили расторгать договора.

"Такая схема позволяет вывести средства и перестать платить по долгам. ФК "Инвестохиллс Веста" призвала государственные органы и Национальную Ассоциацию арбитражных управляющих Украины принять меры и создать эффективный механизм противодействия коррупции и злоупотреблениям среди арбитражных управляющих", - добавляет Волков.

В свою очередь, глава Ассоциации арбитражных управляющих Николай Лукашук в комментариях журналистам отметил, что развитие этических стандартов профессии арбитражных управляющих – важный этап становления всего института банкротства.

"Уже в сентябре нынешнего года мы совместно с Министерством юстиции, Pravo-Justice и крупными игроками рынка банкротства начинаем разработку стандартов отрасли и продумываем эффективные механизмы контроля за их соблюдением. И крайне печально признавать, что пока что для этого есть причины – к сожалению, злоупотребления все еще случаются. Оценку же деятельности Светланы Деминой и последствий ее решений должен дать исключительно суд", - заявил Лукашук.

Стоит отметить, что суд рассмотрит дело уже 3 сентября.

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный рейтинг связанной с олигархом горнорудной компании Ferrexpo, владеющей активами на территории Украины. Рейтинг был снижен с "B" до "B-" с негативным прогнозом.