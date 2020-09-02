Украинская делегация в ТКГ обсудит вопрос отстранения Фокина

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Украинская делегация в трехсторонней контактной группе обсудит вопрос об отстранении Витольда Фокина из-за его заявления об особом статусе Донбасса на всей территории Луганской и Донецкой областей. Об этом в эфире телеканала Эспрессо рассказал первый Президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает УНН.

Отвечая на вопрос от народного депутата, стоит ли оставлять Фокина в ТКГ после его заявления об особом статусе на всей территории Донбасса Кравчук ответил: "Я думаю, что этот вопрос лично Фокина. Он знает нашу позицию, нашу точку зрения. Я еще раз подчеркиваю, что это вопрос не главы украинской делегации. Я не предлагал и не утверждал на эту должность Витольда Павловича Фокина. Извините, но каждый баран должен висеть за свою ногу. Каждый должен делать то, какие у него на это есть полномочия. Когда делегация соберется - мы этот вопрос обсудим".

По его словам, он единолично не может решать такие вопросы.

"Я с ним общался сегодня по телефону. Задал ему ряд вопросов, он мне ответил на них. Главное - он не отошел от позиции закона. Я сказал, что давайте будем вопрос решать на заседании делегации. Потому что мнение, я знаю, в делегации не совпадает с вашим мнением (об отстранении от должности - ред.)", - добавил Кравчук.

Напомним, ранее, первый премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации на переговорах в Минске Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

На заявления Фокина по этому поводу отреагировали в Офисе Президента Украины. Там уточнили, что подобные высказывания не являются официальной позицией украинской делегации в минской ТКГ.