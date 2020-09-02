Новости: Политика
Среда, 2 сентября 2020, 18:09 • Анна Мурашко • 5130
Правительство запускает экспериментальный проект "Смарт-Дія"
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Кабинет Министров Украины одобрил проект о реализации экспериментального проекта по использованию удаленной квалифицированной электронной подписи "Смарт-Дія". Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook, передает УНН.
"Сегодня Кабинет министров принял проект постановления "О реализации экспериментального проекта по использованию удаленной квалифицированной электронной подписи Смарт-Дія". Сервис позволит создавать удаленные квалифицированные электронные подписи на основе осуществления удаленной идентификации", - написал Мокан.
Напомним, Кабмин разрешил проводить правительственные заседания в онлайн-режиме.
Источник: УНН
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