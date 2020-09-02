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Правительство запускает экспериментальный проект "Смарт-Дія"

Правительство запускает экспериментальный проект "Смарт-Дія"

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Кабинет Министров Украины одобрил проект о реализации экспериментального проекта по использованию удаленной квалифицированной электронной подписи "Смарт-Дія". Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook, передает УНН.

"Сегодня Кабинет министров принял проект постановления "О реализации экспериментального проекта по использованию удаленной квалифицированной электронной подписи Смарт-Дія". Сервис позволит создавать удаленные квалифицированные электронные подписи на основе осуществления удаленной идентификации", - написал Мокан.

Напомним, Кабмин разрешил проводить правительственные заседания в онлайн-режиме.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, правительство, проекты
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