Правительство запускает экспериментальный проект "Смарт-Дія"

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Кабинет Министров Украины одобрил проект о реализации экспериментального проекта по использованию удаленной квалифицированной электронной подписи "Смарт-Дія". Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook, передает УНН.

"Сегодня Кабинет министров принял проект постановления "О реализации экспериментального проекта по использованию удаленной квалифицированной электронной подписи Смарт-Дія". Сервис позволит создавать удаленные квалифицированные электронные подписи на основе осуществления удаленной идентификации", - написал Мокан.

Напомним, Кабмин разрешил проводить правительственные заседания в онлайн-режиме.