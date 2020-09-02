Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0144  EUR: 32,73 0,3055 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Зеленский планирует выступить на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Зеленский планирует выступить на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
2670

Кулеба: слова Фокина соответствуют исключительно его взглядам, я их не разделяю

Кулеба: слова Фокина соответствуют исключительно его взглядам, я их не разделяю

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Последние заявления представителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина соответствуют исключительно его собственным взглядам. Об этом сегодня в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Резонансные слова Фокина соответствуют исключительно взглядам самого Фокина. Я их не разделяю", - написал министр.

Он также отметил, что партнеры Украины после интервью господина Фокина "с этим вопросом не обращались".

Кулеба также ответил на вопрос о том, были ли разработаны МИД директивы для ТКГ.

"МИД готовит проекты технического задания на каждый раунд консультаций ТКГ и рабочих подгрупп - для главы делегации и четырех представителей подгрупп", - написал дипломат.

Напомним, ранее, первый премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации на переговорах в Минске Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

На заявления Фокина по этому поводу отреагировали в Офисе Президента Украины . Там уточнили, что подобные высказывания не являются официальной позицией украинской делегации в минской ТКГ.

Как сообщал УНН, украинская делегация в ТКГ обсудит вопрос отстранения Фокина.

Источник: УНН
Теги: МИД, Донбасс, Украина, особый статус, Дмитрий Кулеба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.