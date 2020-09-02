Кулеба: слова Фокина соответствуют исключительно его взглядам, я их не разделяю

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Последние заявления представителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина соответствуют исключительно его собственным взглядам. Об этом сегодня в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Резонансные слова Фокина соответствуют исключительно взглядам самого Фокина. Я их не разделяю", - написал министр.

Он также отметил, что партнеры Украины после интервью господина Фокина "с этим вопросом не обращались".

Кулеба также ответил на вопрос о том, были ли разработаны МИД директивы для ТКГ.

"МИД готовит проекты технического задания на каждый раунд консультаций ТКГ и рабочих подгрупп - для главы делегации и четырех представителей подгрупп", - написал дипломат.

Напомним, ранее, первый премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации на переговорах в Минске Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

На заявления Фокина по этому поводу отреагировали в Офисе Президента Украины . Там уточнили, что подобные высказывания не являются официальной позицией украинской делегации в минской ТКГ.

Как сообщал УНН, украинская делегация в ТКГ обсудит вопрос отстранения Фокина.