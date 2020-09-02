Буславец справилась со многими проблемами, кроме Энергоатома - эксперт

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Ольга Буславец стала главой Минэнерго на фоне значительного кризиса в энергетике и за короткий промежуток времени справилась со многими проблемами. Об этом заявил эксперт Юрий Корольчук в ответ на заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии по поводу кризиса в энергетике, передает УНН.

Он напомнил, что в апреле, когда именно и назначали Буславец - было падение потребления электроэнергии из-за пандемии, которое привело к проблемам с энергобалансом и не корректной работой украинских генераций, в которые входят частности АЭС, ТЭС, ГЭС.

"Она решила вопрос энергобаланса, то есть взяла эту проблему на себя, это ее касалось. Было также погашение задолженностей шахтерам", - отметил он.

Единственное, с чем не до конца пока справилось Минэнерго - это не эффективная работа Энергоатома. Хотя Минэнерго уже увеличило возможность "Энергоатома" продавать до 40% своей электроэнергии на коммерческих рынках, а Кабмин в свою очередь определил юридическую формулу безубыточности энергокомпании.

"Энергоатом начал продавать электроэнергию и торги пока успешные", - отметил он.

Напомним, Буславец выполнила обещание уменьшить "зеленые" тарифы. Экономия средств украинцев составляет 2 млрд грн ежегодно.