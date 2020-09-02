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Концепцию платформы по Крыму передали Зеленскому - МИД

Концепцию платформы по Крыму передали Зеленскому - МИД

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Концепция международной диалоговой платформы по Крыму передана Президенту Владимиру Зеленскому. Об этом в Twitter написала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает УНН.

"МИД разработало стратегию деоккупации Крыма. Создание международной диалоговой платформы по Крыму, которую мы инициировали, и концепцию которой передали Президенту Украины, должна вывести вопрос Крыма на высшую международную повестку дня", - написала Джапарова.

По ее словам, платформа будет предусматривать различные форматы и мероприятия, в том числе в рамках международных организаций - ООН, ОБСЕ, СЕ, ЕС, НАТО и др.

Напомним, ранее Джапарова сообщила, что Украина подготовила Стратегию деоккупации Крыма, однако сегодня она не является публичной.

Источник: УНН
Теги: МИД, Крым, Украина, Президент, Владимир Зеленский
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