Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0144  EUR: 32,73 0,3055 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Зеленский планирует выступить на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Зеленский планирует выступить на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
13800

Компенсация Россией нанесенного ущерба за оккупацию украинских территорий является обязательной - МИД

Компенсация Россией нанесенного ущерба за оккупацию украинских территорий является обязательной - МИД

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Россия обязательно должна компенсировать Украине нанесенный ущерб за оккупацию наших территорий после их возвращения. Об этом сегодня в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Так, один из пользователей спросил министра, будет ли Украина обращаться в суд против РФ относительно компенсации нанесенного ущерба в случае возвращения всех оккупированных территорий.

"Компенсация причиненного ущерба является обязательной, но не обязательно через суд", - сказал Кулеба.

Как сообщал УНН, по мнению министра, вопрос деоккупации Крыма и Донбасса категорически нельзя объединять, ведь это усложнит процесс деоккупации.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Донбасс, Крым, Украина, оккупация, компенсация
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.