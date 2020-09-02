Компенсация Россией нанесенного ущерба за оккупацию украинских территорий является обязательной - МИД

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Россия обязательно должна компенсировать Украине нанесенный ущерб за оккупацию наших территорий после их возвращения. Об этом сегодня в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Так, один из пользователей спросил министра, будет ли Украина обращаться в суд против РФ относительно компенсации нанесенного ущерба в случае возвращения всех оккупированных территорий.

"Компенсация причиненного ущерба является обязательной, но не обязательно через суд", - сказал Кулеба.

Как сообщал УНН, по мнению министра, вопрос деоккупации Крыма и Донбасса категорически нельзя объединять, ведь это усложнит процесс деоккупации.