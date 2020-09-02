Из-за пожаров команда правительства завтра вылетит в Луганскую и Харьковскую области - Шмыгаль

КИЕВ. 2 сентября. УНН. По поручению Президента и Премьер-министра завтра правительственная команда срочно вылетает в Луганскую область и в Харьковскую, где возникли пожары. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"По поручению Президента и Премьер-министра завтра правительственная команда срочно вылетает в Луганскую область и в Харьковскую, где вспыхнули пожары. В Луганской области - это уже второй масштабный пожар этого года. Вицепремьер-министр Алексей Резников и министры Арсен Аваков, Андрей Таран и Марина Лазебная выезжают для оперативного реагирования, оценки ситуации и принятия необходимых решений для обеспечения безопасности и помощи украинцам", - написал Денис Шмыгаль.

По его словам, с места событий министры доложат президенту и ему лично.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский собрал срочное совещание относительно лесных пожаров в Харьковской и Луганской областях.