Препарат "Ремдесивир" для лечения COVID-19 будут закупать централизованно - Степанов

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Кабинет министров Украины выделил средства на централизованную закупку лекарственного препарата "Ремдесивир", который включен в национальный протокол лечения COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Вчера на заседании правительства было принято соответствующее постановление о выделении средств на закупку лекарственного средства "Ремдесивир". Это лекарственное средство, которое на сегодняшний день не зарегистрировано в Украине, но закон позволяет нам завести его и централизованно закупить. Как только достигли договоренностей с компанией-производителем, то сразу подали соответствующий проект постановления", - рассказал Степанов.

По его словам, "Ремдесивир" включен в национальный протокол лечения COVID-19 и показывает достаточные хорошие результаты.

"Мы опираемся на опыт наших международных коллег, в первую очередь это США", - добавил Степанов.

Напомним, в Минздраве считают, что идеальная вакцина для профилактики COVID-19 должна соответствовать трем факторам, в частности, формировать надежный иммунный ответ. Пока же более 30 вакцин-кандидатов против COVID-19 исследуются клинически.