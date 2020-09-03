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Нардепы разблокировали получение 1,2 млрд евро помощи от ЕС

Нардепы разблокировали получение 1,2 млрд евро помощи от ЕС

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления №0063-п об отмене решения ВРУ о ратификации меморандума с ЕС о предоставлении Украине до 1,2 млрд евро, передает корреспондент УНН.

"Отменить решение ВРУ от 25 августа 2020 года о принятии ЗУ "О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и кредитного соглашения между Украиной как заемщиком и НБУ как агентом заемщика и ЕС как кредитором по получению Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда 200 млн евро", - говорится в тексте постановления.

Однако, в ВР не хватило голосов для его принятия, ведь "за" проголосовало только 48 нардепов.

Как сообщал УНН ранее, по информации правительства, макрофинансовая помощь от Европейского Союза в размере 1,2 млрд евро будет разделена на два транша по 600 млн евро. Первый поступит безотлагательно после ратификации меморандума Верховной Радой, а второй - после выполнения реформ.

Источник: УНН
Теги: Евросоюз, помощь, ВРУ, нардепы
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