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Рада уволила члена Счетной палаты Яременко

Рада уволила члена Счетной палаты Яременко

Александр Яременко

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №3814 об увольнении члена Счетной палаты Александра Яременко. Соответствующее решение поддержали 283 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

"Освободить с должности члена Счетной палаты Яременко Александра Степановича до истечения срока его полномочий в связи с достижением 65 лет", - говорится в тексте постановления.

Напомним, Высший совет правосудия принял решение уволить в отставку четырех судей.

Источник: УНН
Теги: ВРУ, Счетная палата, увольнение
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