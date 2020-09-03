Рада уволила члена Счетной палаты Яременко

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №3814 об увольнении члена Счетной палаты Александра Яременко. Соответствующее решение поддержали 283 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

"Освободить с должности члена Счетной палаты Яременко Александра Степановича до истечения срока его полномочий в связи с достижением 65 лет", - говорится в тексте постановления.

Напомним, Высший совет правосудия принял решение уволить в отставку четырех судей.