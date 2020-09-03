Заседание ТКГ: в ОБСЕ заявили, что достигнуто понимание по новым участкам разминирования и разведения

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау после очередных встреч ТКГ и ее рабочих групп в формате видеоконференций заявила, что рабочая группа по безопасности достигла общего понимания по проекту "Рамочного решения по противоминной деятельности", а также относительно новых участков разминирования и разведения сил и средств на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

“Я рада отметить, что "Меры по усилению режима прекращения огня“, вступившие в силу 27 июля 2020 года, в целом продолжают эффективно действовать. Призываю стороны и впредь прилагать все необходимые усилия для сохранения устойчивого и всеобъемлющего перемирия, который является непременной предпосылкой для мирного решения конфликта на востоке Украины. Наряду с обсуждением приверженности режиму прекращения огня, рабочая группа по безопасности достигла общего понимания по проекту "Рамочного решения относительно противоминной деятельности“, а также по новым участкам разминирования и разведения сил и средств, как это было поручено лидерами "Нормандской четверки“ на их встрече в Париже в декабре прошлого года”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что однако, из-за продолжающейся дискуссии относительно соответствия постановления Верховной Рады Украины № 795-IX “О назначении очередных местных выборов в 2020 году” Минским соглашениям, к окончательному принятию решений в ТКГ сегодня прийти не удалось. Данная дискуссия препятствовала прогрессу и в других рабочих группах, добавиа посол ОБСЕ.

Так, рабочая группа по гуманитарным вопросам обсуждала взаимное освобождение и обмен удерживаемых лиц, связанных с конфликтом. Помимо данной темы, участники обсудили ход подготовки к одновременному открытию двух новых контрольных пунктов въезда-выезда в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области.

Экономическая рабочая группа занималась вопросами водоснабжения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и проблемами экологии.

Дискуссия политической рабочей группы, как и на прошлом заседании две недели назад, "преимущественно была посвящена постановлению Верховной Рады Украины № 795-IX, что снова не позволило обсудить вопросы повестки дня, направленные на имплементацию Минских соглашений".

Напомним, Украина уже более месяца ожидает информацию о состоянии и местонахождении запрашиваемых лиц, находящихся на временно оккупированных территориях, и призывает разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц.