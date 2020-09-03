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Рада приняла за основу законопроект относительно опеки над ребенком в случае задержания родителей

Рада приняла за основу законопроект относительно опеки над ребенком в случае задержания родителей

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о внесении изменений в УПК Украины относительно защиты прав и интересов ребенка в случае задержания или содержания под стражей его родителей. Соответствующее решение поддержали 307 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект направлен на всесторонний учет и неуклонное соблюдение прав и интересов ребенка, находящегося на иждивении лица, в отношении которого уже применяется мера пресечения в виде содержания под стражей.

Так, следователь обязуется уведомить орган опеки о наличии детей у задержанного, которые остаются без присмотра. При наличии ребенка у лиц, которым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, следователь или прокурор обращается в орган опеки и попечительства по месту нахождения такого ребенка для принятия необходимых мер относительно временного его устройства.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц" № 646-ІХ. Документ направлен на повышение социальных гарантий для детей, находящихся под опекой или попечительством, в частности для детей с инвалидностью, лиц, достигших 80-летнего возраста и нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, дети, законопроект
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