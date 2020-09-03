Советник и.о. министра энергетики будет адвокатом горняков шахты "Надежда"

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Советник и.о. министра энергетики Александр Трохимец будет адвокатом горняков шахты "Надежда". Об этом он написал в своем Facebook, передает УНН.

"Я в качестве адвоката представлю интересы предприятия и трудового коллектива по уголовному делу. Наша цель - вернуть украденное и привлечь к ответственности виновных. Именно об этом договорились с директором шахты Игорем Пиляем и заключили договор правовой помощи", - пишет он.

Трохимец рассказал, что Минэнерго провело аудит ПрАО "Шахта "Надежда".

"Аудит показал, что деятельность предыдущего руководства предприятия за 2019 год и 5 месяцев 2020 годи привели к убыткам 90 млн грн", - пишет он.

До критического состояния шахту "Надежда" довел, среди прочих, ее бывший руководитель Юрий Благута. Сегодня он возглавляет ГП "Волыньуголь", но, по словам Трохимца, будет уволен.

Материалы аудита Минэнерго передало в правоохранительные органы. В то же время, варианты финансового оздоровления "Надежды" разрабатывает и.о. министра энергетики Ольга Буславец - совместно с командой.

Там отмечают, что государство не имеет задолженности перед горняками этой шахты. В то же время, Буславец договорилась с "Центрэнерго" и ГП "Калушская ТЭЦ-НОВА" об авансовых платежах шахте на общую сумму 8,7 млн грн.