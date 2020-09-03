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Минздрав планирует сотрудничать с Европейским медицинским агентством

Минздрав планирует сотрудничать с Европейским медицинским агентством

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Министерство здравоохранения Украины ведет работу по сотрудничеству с Европейским медицинским агентством в сфере регулирования лекарственных средств. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко, передает корреспондент УНН.

"Сейчас Минздрав налаживает работу с Европейским медицинскм агентством. (Он - ред.) является центральным регуляторным органом ЕС, который отвечает за оборот лекарственных средств и регистрации в странах ЕС. Минздрав провел переговоры с руководством Европейского медицинского агентства по налаживанию механизмов сотрудничества и взаимодействия", - рассказал Иващенко.

По его словам, среди ключевых вопросов, которые обсуждались и по которым достигнута договоренность - участие представителей отечественных регуляторных органов, в частности Государственного экспертного центра, и возможность их доступа к информационным системам агентства, участие национальных экспертов в учебных программах агентства, экспертная поддержка со стороны агентства во время разработки политики Минздрава, а также сотрудничество в вопросах регистрации лекарственных средств, клинических исследований.

Напомним, Минздрав хочет упростить закупку ИФА-тестов на коронавирус и вакцин от гриппа.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Минздрав
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