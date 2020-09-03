Рада снова не определилась с членами комиссии в конкурсе на должности в САП

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада Украины провалила проект постановления №3898 об определении представителей ВРУ в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, передает корреспондент УНН.

Так, нардепы должны были определить семь представителей ВРУ в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Добавим, что вообще в комиссии будет 11 человек, из которых 7 должны быть представители парламента.

Напомним, ВРУ 15 июля провалила проект постановления №3769 об определении представителей ВР в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП.



