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Рада снова не определилась с членами комиссии в конкурсе на должности в САП

Рада снова не определилась с членами комиссии в конкурсе на должности в САП

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада Украины провалила проект постановления №3898 об определении представителей ВРУ в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, передает корреспондент УНН.

Так, нардепы должны были определить семь представителей ВРУ в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Добавим, что вообще в комиссии будет 11 человек, из которых 7 должны быть представители парламента.

Напомним, ВРУ 15 июля провалила проект постановления №3769 об определении представителей ВР в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП.

Источник: УНН
Теги: ВР, САП
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