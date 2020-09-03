Парламентарии согласовали законодательства по научно-технической деятельности

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №0898 о внесении изменений в Закон Украины "О научной и научно-технической деятельности". Соответствующее решение поддержали 323 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект имеет цель согласования некоторых положений Закона Украины "О научной и научно-технической деятельности" и их приведения в соответствие с действующим законодательством.

По мнению авторов законопроекта, он повысит эффективность реализации государственной научно-технической политики, результативность управления в научной и научно-технической сфере, а также позволит приблизить нормы законодательства к общепринятым основам для стран-членов ЕС.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №2588 о внесении изменений в законодательство по обеспечению деятельности музеев высших учебных заведений.