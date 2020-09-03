Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0144  EUR: 32,73 0,3055 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Заседание ВР, на котором рассмотрят проект закона о "Бюро экономической безопасности"
Эксклюзивные новости УНН
В Беларуси задержали украинца: обвиняют в "координации толпы" на митинге
В Беларуси задержали украинца: обвиняют в "координации толпы" на митинге
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
4485

Парламентарии согласовали законодательства по научно-технической деятельности

Парламентарии согласовали законодательства по научно-технической деятельности

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №0898 о внесении изменений в Закон Украины "О научной и научно-технической деятельности". Соответствующее решение поддержали 323 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект имеет цель согласования некоторых положений Закона Украины "О научной и научно-технической деятельности" и их приведения в соответствие с действующим законодательством.

По мнению авторов законопроекта, он повысит эффективность реализации государственной научно-технической политики, результативность управления в научной и научно-технической сфере, а также позволит приблизить нормы законодательства к общепринятым основам для стран-членов ЕС.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №2588 о внесении изменений в законодательство по обеспечению деятельности музеев высших учебных заведений.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, законопроект, наука
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.