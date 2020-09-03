ВР поддержала законопроект Зеленского об освобождении инвесторов от въездной пошлины

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3762 о внесении изменения в раздел XXІ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины. Соответствующее решение поддержали 262 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект имеет цель стимулирования привлечения в экономику Украины стратегических инвесторов, повышение инвестиционной привлекательности Украины, а также рост конкурентоспособности экономики Украины из-за введения государственной поддержки крупных инвестиционных проектов.

Так, предлагается с 1 января 2021 года до 1 января 2035 года освободить от налогообложения ввозной пошлиной оборудования, которое будет ввозиться на таможенную территорию Украины инвестором для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями в рамках выполнения специального инвестиционного договора. При этом такое оборудование должно быть новым и изготовленным не ранее чем за 3 года до даты регистрации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Кроме того отмечается, что перечень и объемы такого оборудования будут определяться правительством Украины вместе с заключением соответствующего специального инвестиционного договора.

Напомним, Верховная Рада Украины сократила сроки внесения альтернативных законопроектов в проект закона №3760 о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, поданный Президентом Украины Владимиром Зеленским.