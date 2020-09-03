Лукашенко обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Беларуси

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на ситуацию в стране в большей степени влияет внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа, в том числе из Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "БЕЛТА".

"Оно (вмешательство ред.) происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что для нас больше всего настораживает", - сказал Лукашенко.

Лукашенко сослался на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который заявил о якобы "экстремистах" из Украины на протестах в Беларуси.

"Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую (он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный) заявил, что происходит на границе. Мы реагируем на любые негативные движения в адрес Беларуси. Для нас самое важное - не допустить разжигания в Минске какого-то пожара, потому что так бывает всегда: начинается из столицы и перекидывается на всю страну", - отметил Лукашенко.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "около 200 натренированных на территории Украины экстремистов" находится в Беларуси.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что слова о 200 украинских "экстремистах", которых якобы направили в Беларусь, является плодом болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные главе МИДа России Сергею Лаврову.