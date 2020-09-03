Пожары в Луганской и Харьковской областях: Зеленскому доложили о ситуации

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заслушал последнюю информацию о ситуации в Луганской и Харьковской областях в связи с масштабными пожарами и держит ситуацию на контроле. Так, Президенту сообщили, что в качестве возможной причины возгораний рассматриваются поджоги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский заслушал последнюю информацию о ситуации с пожарами в Луганской и Харьковской областях от Премьер-министра Дениса Шмыгаля и чиновников, которые сейчас находятся на месте возгорания в регионах", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в частности, туда отправились вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр социальной политики Марина Лазебна.

Они сообщили, что из-за пожара 33 человек остались без жилья.

Марина Лазебна отметила, что люди потеряли не только жилье, но и документы, личные вещи, и просят компенсации за сгоревшие дома и внимания со стороны властей. По ее словам, на месте нет отчаяния, "люди верят власти и знают, что их не покинут".

Министр также добавила, что всем, кто потерял жилье, предлагали временное размещение, но большинство пострадавших решили разместиться у родственников.

В правительстве сообщили, что в настоящее время принимают меры, которые были наработаны и оправдали себя во время преодоления огня и ликвидации последствий недавних пожаров в Луганской области. Всем, кто потерял дом, так же будет выплачено до 300 тыс. гривен компенсации. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что деньги будут перечислены людям в течение месяца.

"Президенту также сообщили, что в качестве возможной причины возгораний рассматриваются поджоги", - указано в сообщении.

"По последней информации ГСЧС, к ликвидации огня в Харьковской и Луганской областях привлечена пожарная авиация МВД: работает два самолета Ан-32П и вертолет Ми-8 ГСЧС Украины. Сейчас воздушный мониторинг показывает, что открытого огня и угрозы населенным пунктам нет, сообщил министр внутренних дел", - сообщили в ОПУ.

Как ранее сообщалось в УНН, правительственная команда из-за пожаров вылетела в Луганскую и Харьковскую области.

Напомним, во время тушения пожаров в экосистемах в Луганской области пострадали двое военных, один из них находится в тяжелом состоянии.