Рада внесла изменения в госбюджет касательно госгарантий по кредитам на портфельной основе

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №3659-д о внесении изменений в госбюджет на 2020 год в части предоставления госгарантий в обеспечение обязательств по кредитам. Соответствующее решение поддержали 268 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, законопроектом предусматривается возможность предоставления государственных гарантий на портфельной основе на сумму до 5 млрд грн в обеспечение частичного выполнения долговых обязательств по портфелю заимствований субъектов хозяйствования - резидентов Украины перед банками-кредиторами.

Отмечается, что порядок отбора банков-кредиторов и условия предоставления государственных гарантий на портфельной основе, а также размер и вид обеспечения, предоставляемого такими субъектами хозяйствования, устанавливается Кабинетом Министров Украины.

Как сообщал УНН ранее, ВРУ приняла за основу законопроект №3659 о внесении изменений в Госбюджет на 2020 год в части предоставления госгарантий в обеспечение обязательств по кредитам.