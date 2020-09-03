Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0144  EUR: 32,73 0,3055 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Беларуси задержали украинца: обвиняют в "координации толпы" на митинге
В Беларуси задержали украинца: обвиняют в "координации толпы" на митинге
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
6885

Рада внесла изменения в госбюджет касательно госгарантий по кредитам на портфельной основе

Рада внесла изменения в госбюджет касательно госгарантий по кредитам на портфельной основе

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №3659-д о внесении изменений в госбюджет на 2020 год в части предоставления госгарантий в обеспечение обязательств по кредитам. Соответствующее решение поддержали 268 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, законопроектом предусматривается возможность предоставления государственных гарантий на портфельной основе на сумму до 5 млрд грн в обеспечение частичного выполнения долговых обязательств по портфелю заимствований субъектов хозяйствования - резидентов Украины перед банками-кредиторами.

Отмечается, что порядок отбора банков-кредиторов и условия предоставления государственных гарантий на портфельной основе, а также размер и вид обеспечения, предоставляемого такими субъектами хозяйствования, устанавливается Кабинетом Министров Украины.

Как сообщал УНН ранее, ВРУ приняла за основу законопроект №3659 о внесении изменений в Госбюджет на 2020 год в части предоставления госгарантий в обеспечение обязательств по кредитам.

Источник: УНН
Теги: кредит, ВРУ, гарантии
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.